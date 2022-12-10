بعد أن شعرت بآلام خفيفة عندما كانت لا تزال على متن زورق مطاطي في وسط البحر، أنجبت فاطمة مولودها، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء في عيادة طبية صغيرة داخل سفينة "جييو بارينتس" (Geo Barents). وهكذا جاء الطفل علي إلى العالم بعد ولادة غير عسيرة. رغم ذلك، احتاج كلاهما إلى رعاية طبية متخصصة بعد الولادة، لذلك طلبت المنظمة غير الحكومية الإخلاء الطبي إلى مالطا وإيطاليا.

بعد أن شعرت بآلام خفيفة عندما كانت لا تزال على متن زورق مطاطي في وسط البحر، أنجبت فاطمة مولودها، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء في عيادة طبية صغيرة داخل سفينة "جييو بارينتس" (Geo Barents). وهكذا جاء الطفل علي إلى العالم بعد ولادة غير عسيرة. رغم ذلك، احتاج كلاهما إلى رعاية طبية متخصصة بعد الولادة، لذلك طلبت المنظمة غير الحكومية الإخلاء الطبي إلى مالطا وإيطاليا.