المولود علي يعتني به موظفو منظمة أطباء بلا حدود وهي منظمة إنسانية بعد ولادتهم مباشرة على متن سفينة الإنقاذ جيو بارنتس ، في البحر الأبيض المتوسط، الأربعاء،7 ديسمبر/كانون الأول
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شاهد: طفل يرى النور على متن سفينة إنقاذ للمهاجرين

بعد أن شعرت بآلام خفيفة عندما كانت لا تزال على متن زورق مطاطي في وسط البحر، أنجبت فاطمة مولودها، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء في عيادة طبية صغيرة داخل سفينة "جييو بارينتس" (Geo Barents). وهكذا جاء الطفل علي إلى العالم بعد ولادة غير عسيرة. رغم ذلك، احتاج كلاهما إلى رعاية طبية متخصصة بعد الولادة، لذلك طلبت المنظمة غير الحكومية الإخلاء الطبي إلى مالطا وإيطاليا.

بعد أن شعرت بآلام خفيفة عندما كانت لا تزال على متن زورق مطاطي في وسط البحر، أنجبت فاطمة مولودها، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء في عيادة طبية صغيرة داخل سفينة "جييو بارينتس" (Geo Barents). وهكذا جاء الطفل علي إلى العالم بعد ولادة غير عسيرة. رغم ذلك، احتاج كلاهما إلى رعاية طبية متخصصة بعد الولادة، لذلك طلبت المنظمة غير الحكومية الإخلاء الطبي إلى مالطا وإيطاليا.

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