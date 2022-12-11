خرج المئات في شوارع مونتريال السبت على هامش مؤتمر كوب 15 للمطالبة بحماية أفضل للتنوّع البيولوجي، مردّدين شعار "قريباً ستكون هناك نفايات في المحيط أكثر من الأسماك".

تهدف هذه التعبئة إلى إرسال "إشارة" إلى البلدان التي تتفاوض على "ميثاق السلام مع الطبيعة". ولدى المندوبين من كلّ أنحاء العالم مهلة حتّى 19 كانون الأوّل/ديسمبر للاتّفاق على أهداف غايتها الحفاظ على غابات الأرض والمحيطات والأنواع الحيّة.

وكان هناك بين الحشد أشخاص من كلّ الأعمار وممثّلون عن السكّان الأصليّين وعائلات، على الرغم من البرد القارس. وردّد الحشد "ماذا نريد؟ إجراءات من أجل المناخ!"، "متى؟ الآن!" .

يقول المتظاهرون والمنظّمات غير الحكوميّة إنّ الوقت ينفد، إذ إنّ هناك مليون نوع من الأنواع الحيّة مهدّد بالانقراض، في حين أنّ ثلث الأراضي يشهد تدهوراً بشكل خطير والتلوّث وتغيّر المناخ يسرّعان تدهور حال المحيطات.