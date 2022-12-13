خمسون شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت العاصمة الكونغولية كينشاسا بسبب الأمطار الغزيرة، التي أدت أيضاً إلى انهياراتٍ أرضية وقطع الطريق السريع الذي يربط العاصمة بميناء ماتادي على المحيط الأطلسي. وأظهرت مقاطع مصوّرة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن مياه الفيضانات غمرت المياه الطرق الرئيسة في وسط كينشاسا وفي منطقة غومبي الراقية، التي تضم وزارات وسفارات ومؤسسات رسمية. وكانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا، ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

خمسون شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت العاصمة الكونغولية كينشاسا بسبب الأمطار الغزيرة، التي أدت أيضاً إلى انهياراتٍ أرضية وقطع الطريق السريع الذي يربط العاصمة بميناء ماتادي على المحيط الأطلسي. وأظهرت مقاطع مصوّرة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن مياه الفيضانات غمرت المياه الطرق الرئيسة في وسط كينشاسا وفي منطقة غومبي الراقية، التي تضم وزارات وسفارات ومؤسسات رسمية. وكانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونغو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا، ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.