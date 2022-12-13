اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة برازيليا بين الشرطة وأنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذين حاولوا اقتحام مقر الشرطة الاتحادية، حيث أطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ونُشرت في التلفزة المحلية، كما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، صورٌ لأنصار بولسونارو، وكثير منهم يرتدون قمصان منتخب البرازيل لكرة القدم الصفراء وأعلام البلاد وهم يواجهون عناصر الشرطة، وذلك ضمن إطار أعمال العنف التي أعقب هزيمة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية، في الثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي فاز فيها اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة برازيليا بين الشرطة وأنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذين حاولوا اقتحام مقر الشرطة الاتحادية، حيث أطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ونُشرت في التلفزة المحلية، كما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، صورٌ لأنصار بولسونارو، وكثير منهم يرتدون قمصان منتخب البرازيل لكرة القدم الصفراء وأعلام البلاد وهم يواجهون عناصر الشرطة، وذلك ضمن إطار أعمال العنف التي أعقب هزيمة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية، في الثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي فاز فيها اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.