الجليد يعم عدة شوارع في ألمانيا.
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شاهد: انتشار الجليد في الشوارع والطرقات يسبب اضطرابات كبيرة في عدة أجزاء من ألمانيا

تسبب انتشار الجليد والأمطار المتجمدة في الشوارع في حدوث اضطرابات كبيرة بأجزاء عديدة من ألمانيا الإثنين. نتيجة هذا الوضع خفضت القطارات من سرعتها وألغيت عدة رحلات جوية في أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد. وسجلت مصالح الطرقات سلسلة من الحوادث المرورية.

تسبب انتشار الجليد والأمطار المتجمدة في الشوارع في حدوث اضطرابات كبيرة بأجزاء عديدة من ألمانيا الإثنين. نتيجة هذا الوضع خفضت القطارات من سرعتها وألغيت عدة رحلات جوية في أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد. وسجلت مصالح الطرقات سلسلة من الحوادث المرورية.

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حذرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية من انتشار الجليد في جميع أنحاء البلاد، باستثناء الجنوب والغرب.

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