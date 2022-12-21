منذ بضعة أيام تجمع مهاجرون على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منتظرين قرار المحكمة العليا البتّ في مسألة إلغاء قانون يعرف باسم "الباب 42"، وهي سياسة تمنع طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة.

قرر الإثنين رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، تمديد العمل بهذه السياسة التي أقرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتركها سارية في الوقت الحالي.

وكان من المفترض أن ينتهي العمل بهذه السياسة بتاريخ 21 كانون الأول-ديسمبر.

ويعتزم بعض المهاجرين الانتظار على الحدود لأنهم لا يريدون العبور بشكل غير قانوني ويخاطرون بالترحيل، بينما قال آخرون إنهم سيحاولون العبور رغم استمرار تطبيق القانون.