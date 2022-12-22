بدأت إسبانيا العطلة الشتوية بسحب جائزة اللوتو لعيد الميلاد وهي أضخم جائزة عالمية تقام في هذه الفترة من العام وتعرف باسم "إل غوردو" [El Gordo]، وكانت امرأة بيروفية عاطلة عن العمل من بين الفائزين بجوائزها البالغة 400 ألف يورو، اليوم، الخميس.

وتم الإعلان عن رقم التذكرة الفائزة في مسرح أوبرا تياترو ريال في مدريد، حيث أحاط الصحفيون على الفور بالمرأة، التي تُعرف باسم بيرلا جافيديا، خلال الحدث الذي بثته القنوات الحكومية.

وقالت المرأة إنها فقدت وظيفتها في مقهى قبل عامين واشترت تذاكر يانصيب "في كل مكان زرته هذا العام". وكشفت أنها اشترت التذكرة فئة 20 يورو برقم 05490 التي أدت إلى فوز الخميس في منطقة أستورياس شمال إسبانيا.

وقالت المرأة إنها تعتزم استخدام عائدات اليانصيب، والتي تبلغ حوالي 325 ألف يورو بعد الضرائب لشراء شقة في مدريد حيث يذهب أطفالها إلى المدرسة الابتدائية، والتبرع لكنيسة غير محددة.