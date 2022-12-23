تشتهر مدن بروج البلجيكية ونيويورك الأمريكية والعاصمة البريطانية لندن بتقديمها لبعض من أكثر عروض الإضاءة إبهاراً خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة. ففي بروج، تزينت المدينة بأضواء تحاكي العصور الوسطى وأقيمت عروض ضوئية لوحوش أسطورية في هامتون كورت في لندن. وتوسعت عروض الأسماك الضخمة المضيئة في بروكلين بنيويورك لتصبح واحدة من أكثر نقاط الجذب للزوار المحليين والأجانب.

تشتهر مدن بروج البلجيكية ونيويورك الأمريكية والعاصمة البريطانية لندن بتقديمها لبعض من أكثر عروض الإضاءة إبهاراً خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة. ففي بروج، تزينت المدينة بأضواء تحاكي العصور الوسطى وأقيمت عروض ضوئية لوحوش أسطورية في هامتون كورت في لندن. وتوسعت عروض الأسماك الضخمة المضيئة في بروكلين بنيويورك لتصبح واحدة من أكثر نقاط الجذب للزوار المحليين والأجانب.