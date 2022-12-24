رجال الإطفاء في زي سانتا كلوز في اليونان
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شاهد: رجال إطفاء في زي سانتا كلوز يزورون الأطفال المرضى في اليونان

ارتدى عدد من رجال الإطفاء في اليونان أزياء سانتا كلوز خلال تقديمهم هدايا عيد الميلاد للأطفال المرضى بمستشفى في العاصمة أثينا.

ارتدى عدد من رجال الإطفاء في اليونان أزياء سانتا كلوز خلال تقديمهم هدايا عيد الميلاد للأطفال المرضى بمستشفى في العاصمة أثينا.

ودخل رجال الإطفاء إلى غرف الأطفال بطريقتهم الخاصة عبر النوافذ في محاكاة لأسلوب عملهم أثناء إخماد الحرائق.

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