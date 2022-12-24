ارتدى عدد من رجال الإطفاء في اليونان أزياء سانتا كلوز خلال تقديمهم هدايا عيد الميلاد للأطفال المرضى بمستشفى في العاصمة أثينا.

ارتدى عدد من رجال الإطفاء في اليونان أزياء سانتا كلوز خلال تقديمهم هدايا عيد الميلاد للأطفال المرضى بمستشفى في العاصمة أثينا. ودخل رجال الإطفاء إلى غرف الأطفال بطريقتهم الخاصة عبر النوافذ في محاكاة لأسلوب عملهم أثناء إخماد الحرائق.