القميص العملاق يحمل اسم ميسي
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شاهد: بطول 20 متراً.. قميص عملاق لميسي احتفالاً بفوز الأرجنتين بكأس العالم

قام فنان كولومبي بالاحتفاء بفوز الأرجنتين بكأس العالم عبر صنع أكبر قميص قابل للنفخ في العالم للمنتخب الأرجنتيني بطول 20 متراً وعرض 17 متراً ويحمل اسم قائد الفريق ليونيل ميسي.

قام فنان كولومبي بالاحتفاء بفوز الأرجنتين بكأس العالم عبر صنع أكبر قميص قابل للنفخ في العالم للمنتخب الأرجنتيني بطول 20 متراً وعرض 17 متراً ويحمل اسم قائد الفريق ليونيل ميسي.

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