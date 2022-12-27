لقي العشرات مصرعهم مع استمرار عاصفة قطبية قارسة في اجتياح مساحات شاسعة من الولايات المتحدة وكندا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتسبب في اضطرابات كبيرة في السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد.

وقال مسؤولون الأحد 25 ديسمبر-كانون الأول، إن 35 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من بينهم 16 في مدينة بافالو التي تضررت بشدة، في غرب نيويورك.

امتدت العاصفة من جنوب الولايات المتحدة إلى كندا، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد انقلاب حافلة على طريق جليدي في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وبقي نحو 250 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في الولايات المتحدة مع تحرك العواصف شرقاً يوم الأحد. وأجبر الطقس السيء على إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة السفر المزدحمة، حيث توقعت السلطات استمرار الظروف الجوية السيئة خلال الأسبوع.