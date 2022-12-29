تحتفل بلدة إيبي في شمال شرق إسبانيا بمهرجان سنوي يزيد عمره عن 200 عام ويمتاز بطقس خاص، حيث يقوم المشاركون بالدخول في معارك رمزية طريفة باستخدام البيض والدقيق فيما يبدو وكأنه قتال وهمي من اجل السيطرة على البلدة.

تحتفل بلدة إيبي في شمال شرق إسبانيا بمهرجان سنوي يزيد عمره عن 200 عام ويمتاز بطقس خاص، حيث يقوم المشاركون بالدخول في معارك رمزية طريفة باستخدام البيض والدقيق فيما يبدو وكأنه قتال وهمي من اجل السيطرة على البلدة.