بدأت مدينة بوفالو بولاية نيويورك التخلص تدريجياً، وببطء شديد، من آثار العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، حيث قُتل العشرات من الأشخاص خلال عطلة عيد الميلاد جراء هذه العاصفة التي تعدّ الأسوأ في البلاد منذ نحو نصف قرن. وتواصل فرق إصلاح المرافق عملها في المناطق التي غطاها الثلج حول مدينة بوفالو الواقعة على مشارف بحيرة إيري قرب الحدود الكندية، والتي تعدّ من بين أكثر المناطق تضررا جراء العاصفة، حيث أعلن المسؤولون في تلك المنطقة أن عدد الضحايا هناك ارتفع إلى 37 قتيلاً، فيما عدد ضحايا العاصفة على صعيد البلاد ارتفع إلى 59 شخصاً على الأقل. وكانت ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الكثير من المناطق بالولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، جراء العاصفة الثلجية التي وصفها الإعلام الأمريكي "بالقاتلة".

بدأت مدينة بوفالو بولاية نيويورك التخلص تدريجياً، وببطء شديد، من آثار العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، حيث قُتل العشرات من الأشخاص خلال عطلة عيد الميلاد جراء هذه العاصفة التي تعدّ الأسوأ في البلاد منذ نحو نصف قرن. وتواصل فرق إصلاح المرافق عملها في المناطق التي غطاها الثلج حول مدينة بوفالو الواقعة على مشارف بحيرة إيري قرب الحدود الكندية، والتي تعدّ من بين أكثر المناطق تضررا جراء العاصفة، حيث أعلن المسؤولون في تلك المنطقة أن عدد الضحايا هناك ارتفع إلى 37 قتيلاً، فيما عدد ضحايا العاصفة على صعيد البلاد ارتفع إلى 59 شخصاً على الأقل. وكانت ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الكثير من المناطق بالولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، جراء العاصفة الثلجية التي وصفها الإعلام الأمريكي "بالقاتلة".