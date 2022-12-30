حذّر خبراء الصحة من أن ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الصين تزامناً مع رفع السلطات القيود الصحية الصارمة، قد يخلق أرضاً خصبة محتملة لظهور متحوّرات جديدة من الفيروس.

حذّر خبراء الصحة من أن ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الصين تزامناً مع رفع السلطات القيود الصحية الصارمة، قد يخلق أرضاً خصبة محتملة لظهور متحوّرات جديدة من الفيروس.