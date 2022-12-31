نظم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف حدثًا احتفاليًا بمناسبة أعياد رأس السنة، ارتدى فيه راكبو الأمواج الفلسطينيون زي بابا نويل.

المبادرة التي تم تنظيمها على طول شاطئ غزّة شارك فيها العشرات من راكبي الأمواج والسباحين.