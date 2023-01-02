اعتمدت كرواتيا يوم الأحد اليورو وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو، ورقم 27 في منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، وهي الأكبر في العالم، والتي تمكن أكثر من 400 مليون شخص من التنقل بحرية حول أعضائها.

اعتمدت كرواتيا يوم الأحد اليورو وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو، ورقم 27 في منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر، وهي الأكبر في العالم، والتي تمكن أكثر من 400 مليون شخص من التنقل بحرية حول أعضائها.