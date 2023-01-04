سار آلاف المشاركين في عشرات الفرق الاستعراضية عبر الشوارع، وسط مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، وقد ارتدوا أزياء بمختلف ألوان الطيف، مقدمين عروضا موسيقية وراقصة في مهرجان "مينسترل" السنوي للمدينة، حيث قال نائب عمدتها إيدي أندروز بخصوص الحدث الشعبي الذي رافقته أجواء احتفالية، بعد انقطاع دام سنتين بسبب القيود المفروضة جراء انتشار وباء كوفيد-19: "لقد كان هناك شيء افتقدناه".

سار آلاف المشاركين في عشرات الفرق الاستعراضية عبر الشوارع، وسط مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، وقد ارتدوا أزياء بمختلف ألوان الطيف، مقدمين عروضا موسيقية وراقصة في مهرجان "مينسترل" السنوي للمدينة، حيث قال نائب عمدتها إيدي أندروز بخصوص الحدث الشعبي الذي رافقته أجواء احتفالية، بعد انقطاع دام سنتين بسبب القيود المفروضة جراء انتشار وباء كوفيد-19: "لقد كان هناك شيء افتقدناه".