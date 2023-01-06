دقت أجراس كنيسة القلب المقدس في برلين تكريما لجنازة البابا السابق نديكتوس السادس عشر، الذي كان أول بابا في ألمانيا منذ 1000 عام. دقت الأجراس في الساعة 11 صباحًا في جميع أنحاء ألمانيا. وكان مؤتمر الأساقفة الألمان قد أوصى بأن تسمح الأبرشيات الكاثولينية الـ27 بفترة حداد بالتزامن مع الأجراس. توفي العالم اللاهوتي الألماني، واسمه المدني جوزيف راتزينغر عن عمر ناهز الـ95 عامًا.

دقت أجراس كنيسة القلب المقدس في برلين تكريما لجنازة البابا السابق نديكتوس السادس عشر، الذي كان أول بابا في ألمانيا منذ 1000 عام. دقت الأجراس في الساعة 11 صباحًا في جميع أنحاء ألمانيا. وكان مؤتمر الأساقفة الألمان قد أوصى بأن تسمح الأبرشيات الكاثولينية الـ27 بفترة حداد بالتزامن مع الأجراس. توفي العالم اللاهوتي الألماني، واسمه المدني جوزيف راتزينغر عن عمر ناهز الـ95 عامًا.