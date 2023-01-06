عادت المنحوتات الجليدية الشاهقة والألعاب النارية مرة أخرى إلى الصين في إطار مهرجانها السنوي للجليد في هاربين. بعد رفع القيود المرتبطة بكوفيد أعادت البلاد تنظيم معظم التظاهرات الفنية والمهرجانات. من المتوقع أن يزور مئات الآلاف من السياح المدينة الشمالية الشرقية خلال المهرجان هذا العام.

عادت المنحوتات الجليدية الشاهقة والألعاب النارية مرة أخرى إلى الصين في إطار مهرجانها السنوي للجليد في هاربين. بعد رفع القيود المرتبطة بكوفيد أعادت البلاد تنظيم معظم التظاهرات الفنية والمهرجانات. من المتوقع أن يزور مئات الآلاف من السياح المدينة الشمالية الشرقية خلال المهرجان هذا العام.