يشارك الآلاف من العمال والطلاب وأعضاء حزب العمال الكوري في تجمع حاشد في ملعب الفتح مايو-آيار في بيونغ يانغ. تعهد أعضاء الحزب المجتمعون بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع العام لحزب العمال الكوري.

يشارك الآلاف من العمال والطلاب وأعضاء حزب العمال الكوري في تجمع حاشد في ملعب الفتح مايو-آيار في بيونغ يانغ. تعهد أعضاء الحزب المجتمعون بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع العام لحزب العمال الكوري.