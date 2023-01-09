أوقفت قوات الأمن البرازيلية أكثر من 1500 حتى مساء الإثنين شخص عقب اقتحام مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو مقار السلطة وبينها مقر الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

وذكّر اقتحام مناصري الزعيم اليميني المتطرف الذي رفض الإقرار بالهزيمة أمام الاشتراكي لولا دا سيلفا ووعد بانتقال "سلس" للسلطة، بحادثة اقتحام مبنى الكابيتول [مقر الكونغرس] في الولايات المتحدة في 6 يناير-كانون الثاني 2021 من قبل مناصري الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.

وصباح الاثنين، أكدت وسائل إعلام برازيلية أنّ قوات الشرطة والجيش فضّت اعتصاماً يقيمه أنصار بولسونارو في وسط العاصمة برازيليا منذ أكثر من شهرين. وكان هؤلاء يطالبون بتدخل عسكري لمنع لولا من تولي السلطة. وانطلق الجزء الأكبر من المهاجمين الأحد من مكان هذا الاعتصام.