بعد الفوضى والمواجهات، تراكمت كميات من الأثاث والإلكترونيات والملفات المدمرة على أرضية قصر بلانالتو الرئاسي في العاصمة برازيليا، عقب اقتحام أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المبنى. عمليات الاقتحام شملت أيضاً مبنى الكونغرس والمحكمة العليا. لم تتمكن قوات الأمن من صد المقتحمين قبل أن يأمر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتدخل الأمن الفدرالي. ذكر هذا الحادث باقتحام مبنى الكابيتول من طرف أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عامين.

بعد الفوضى والمواجهات، تراكمت كميات من الأثاث والإلكترونيات والملفات المدمرة على أرضية قصر بلانالتو الرئاسي في العاصمة برازيليا، عقب اقتحام أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو المبنى. عمليات الاقتحام شملت أيضاً مبنى الكونغرس والمحكمة العليا. لم تتمكن قوات الأمن من صد المقتحمين قبل أن يأمر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتدخل الأمن الفدرالي. ذكر هذا الحادث باقتحام مبنى الكابيتول من طرف أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل عامين.