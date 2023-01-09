تدفق عشرات الآلاف من المصلين الكاثوليك في الفلبين على كنيسة في مانيلا للاحتفال بعيد الناصري الأسود، وهو تمثال ليسوع المسيح يعتقد أن له قوى خارقة. الاحتفال بدأ بـ "مسيرة الإيمان"، التي اجتذبت أكثر من 80 ألف شخص، بعد قداس منتصف الليل لما يسمى بتمثال الناصري الأسود. ويعتقد العديد من الفلبينيين أن لمس التمثال أو الاقتراب منه يمكن أن يؤدي إلى شفاء الأمراض المستعصية وجلب الحظ السعيد.

تدفق عشرات الآلاف من المصلين الكاثوليك في الفلبين على كنيسة في مانيلا للاحتفال بعيد الناصري الأسود، وهو تمثال ليسوع المسيح يعتقد أن له قوى خارقة. الاحتفال بدأ بـ "مسيرة الإيمان"، التي اجتذبت أكثر من 80 ألف شخص، بعد قداس منتصف الليل لما يسمى بتمثال الناصري الأسود. ويعتقد العديد من الفلبينيين أن لمس التمثال أو الاقتراب منه يمكن أن يؤدي إلى شفاء الأمراض المستعصية وجلب الحظ السعيد.