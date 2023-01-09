أعلنت الشرطة الإندونيسية وصول قارب خشبي يقلّ نحو 200 لاجئ من الروهينغا معظمهم من النساء والأطفال إلى الساحل الغربي لاندونيسيا الأحد. وأشارت السلطات إلى أن هذا القارب هو خامس قارب يحمل لاجئين روهينغا ويصل إلى إندونيسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر. ويتعرّض آلاف الروهينغا، ومعظمهم من المسلمين، للاضطهاد في ميانمار ويخاطرون بحياتهم كلّ عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالباً ما تكون في قوارب متهالكة، سعيا للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا. وصل القارب وعلى متنه 69 رجلاً و75 امرأة و40 طفلاً، حوالي الساعة 14,30 بالتوقيت المحلي (07,30 بتوقيت غرينتش) إلى شاطئ في إقليم آتشيه الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، حسبما أعلن رئيس الشرطة المحلية إروان فهمي رملي الأحد.

أعلنت الشرطة الإندونيسية وصول قارب خشبي يقلّ نحو 200 لاجئ من الروهينغا معظمهم من النساء والأطفال إلى الساحل الغربي لاندونيسيا الأحد. وأشارت السلطات إلى أن هذا القارب هو خامس قارب يحمل لاجئين روهينغا ويصل إلى إندونيسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر. ويتعرّض آلاف الروهينغا، ومعظمهم من المسلمين، للاضطهاد في ميانمار ويخاطرون بحياتهم كلّ عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالباً ما تكون في قوارب متهالكة، سعيا للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا. وصل القارب وعلى متنه 69 رجلاً و75 امرأة و40 طفلاً، حوالي الساعة 14,30 بالتوقيت المحلي (07,30 بتوقيت غرينتش) إلى شاطئ في إقليم آتشيه الواقع في أقصى غرب إندونيسيا، حسبما أعلن رئيس الشرطة المحلية إروان فهمي رملي الأحد.