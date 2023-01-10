خلفت غارة جوية روسية استهدفت حياً سكنياً في خيرسون في جنوب أوكرانيا قتيلاً وجرح آخر على ما أفاد أفاد الحاكم ياروسلاف يانوشيفيتش.

وأظهرت لقطات مصورة في خيرسون حفرة كبيرة خلفها القصف في ساحة قبالة مبنى سكني متعدد الطوابق. وألحق القصف أضراراً جسيمة بالمبنى الذي تقطنه لاريسا وهي سيدة متقاعدة.

وقالت لاريسا "وقع انفجار فجأة، وانفجرت نافذة المطبخ. إنه أمر مروع، لا يمكن للكلمات أن تصف الصدمة".

وفي قرية شيفتشينكوف في شمال شرق أوكرانيا، قتل شخصين على الأقل في غارة جوية روسية على ما أعلنت السلطات المحلية، فيما يتواصل القتال في الشرق.

وفي كوراخيفكا، نفّذت القوات الروسية "قصفاً مكثفاً"، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بحوالي 20 منزلاً، وفقا للحاكم بافلو كيريلنكو.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، قتل شخصان وأصيب 10 خلال الساعات الـ24 الماضية في كل أنحاء البلاد.