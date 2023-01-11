هطلت أمطار غزيرة الثلاثاء على كاليفورنيا حيث أودت العواصف المتعاقبة بحياة 14 شخصاً ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق بما فيها مونتيسيتو.

وقال مكتب حاكم الولاية غافين نيوسوم في بيان إن "العواصف الشتوية تسببت بمقتل 14 من سكان كاليفورنيا، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين". وأضاف "لا تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الرديء" داعياً المواطنين إلى "التنبه واليقظة".

وفي مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجلس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات الإثنين ولا يزال مفقوداً، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مكتب المسؤول المحلي.

وغمرت المياه السيارة التي كان بداخلها مع والدته التي أنقذها أحد الجيران. واضطرت السلطات إلى تعليق عمليات البحث بعد الظهر بسبب الطقس. ما زالت المنطقة تتوقع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياحاً شديدة الثلاثاء وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية.

قبل خمس سنوات تسببت الوحول الناجمة عن الأمطار الغزيرة بمقتل 23 شخصاً في المدينة.