شرع ضباط الشرطة البرازيلية في التحقيق داخل مبنى المحكمة العليا الذي تعرض للتخريب في برازيليا، بعد يومين من قيام الآلاف، من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جائير بولسونارو بمداهمة المباني الفيدرالية. وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية جيلمار مينديز: "إنها وحشية بالتأكيد وأعتقد أننا جميعًا صُدمنا بها...وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف وصلنا بنا الأمر إلى هنا".

شرع ضباط الشرطة البرازيلية في التحقيق داخل مبنى المحكمة العليا الذي تعرض للتخريب في برازيليا، بعد يومين من قيام الآلاف، من أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، جائير بولسونارو بمداهمة المباني الفيدرالية. وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية جيلمار مينديز: "إنها وحشية بالتأكيد وأعتقد أننا جميعًا صُدمنا بها...وعلينا أن نسأل أنفسنا كيف وصلنا بنا الأمر إلى هنا".