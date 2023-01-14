خطفت التماثيل الصغيرة "كاجانير" للاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي الأنظار في إسبانيا لتصبح الشخصية الأكثر مبيعًا في عام 2022. وتماثيل "كاجانير" أو "كريبر" هي تماثيل تقليدية تصوّر الشخصيات العامة ويعود تاريخها لتقليد عُرفت به المنطقة الشمالية الشرقية من كتالونيا.

تشرح البائعة ميريا ماركيت الطلب الكبير لهذه التماثيل بقولها "كل شخص دخل المتجر العام الماضي توجه مباشرة إلى قسم لاعبي كرة القدم وكلهم كانوا يطلبون تمثال ميسي". وكان الدولي الأرجنتيني قد حاز لأول مرة في تاريخه على لقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده بعد مباراة نهائية حاسمة ضد المنتخب الفرنسي.