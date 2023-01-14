تقوم دوريات من الشرطة البلغارية بدوريات على السياج الحدودي مع تركيا، الذي يتم تقطيعه باستمرار بحسب روزيتسا ديميتروفا، مديرة شرطة الحدود البلغارية. وتقول ديميتروفا: "لقد منعت وحداتنا العبور غير القانوني لنحو 164 ألف شخص في العام الماضي". وتم إعادة بناء السياج من قبل وحدات من الجيش البلغاري، ومنذ كانون الأول /ديسمبر تتولى عناصر مختصة إعادة تثبيت السياج الحدودي.

تقوم دوريات من الشرطة البلغارية بدوريات على السياج الحدودي مع تركيا، الذي يتم تقطيعه باستمرار بحسب روزيتسا ديميتروفا، مديرة شرطة الحدود البلغارية. وتقول ديميتروفا: "لقد منعت وحداتنا العبور غير القانوني لنحو 164 ألف شخص في العام الماضي". وتم إعادة بناء السياج من قبل وحدات من الجيش البلغاري، ومنذ كانون الأول /ديسمبر تتولى عناصر مختصة إعادة تثبيت السياج الحدودي.