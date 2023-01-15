تشهد ياقوتسك، عاصمة جمهورية ساخا في أقصى الشرق الروسي موجة برد قارس، وانخفاضا شديدا لدرجة الحرارة بسبب الهواء الجليدي القادم من منطقة القطب الشمالي. وانخفضت درجة الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، وهي تعتبر عادية في هذه المنطقة خلال فصل الشتاء. وقد حذرت مصالح الرصد الجوي المحلية الأهالي من مجيء موجة برد غير عادية، سيزيد فيها انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 62 درجة تحت الصفر.

تشهد ياقوتسك، عاصمة جمهورية ساخا في أقصى الشرق الروسي موجة برد قارس، وانخفاضا شديدا لدرجة الحرارة بسبب الهواء الجليدي القادم من منطقة القطب الشمالي. وانخفضت درجة الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، وهي تعتبر عادية في هذه المنطقة خلال فصل الشتاء. وقد حذرت مصالح الرصد الجوي المحلية الأهالي من مجيء موجة برد غير عادية، سيزيد فيها انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 62 درجة تحت الصفر.