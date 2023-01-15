تعرضت الأسوار الخارجية لسفارة إيران في لندن لعملية تخريب ليلة السبت إلى الأحد. وكتب على الجدران الخارجية باللغتين بالفارسية والإنجليزية عبارات تدين عملية إعدام علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وسبق وأن تعرض مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لإعتداء مماثل حيث رش محتجون الطلاء الأحمر على الأسوار.

وكان القضاء الإيراني نفذ السبت حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة، إعدام أكبري بـ"المروّع"، معتبراً أنه "عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

كذلك، أكد وزير خارجيته جيمس كليفرلي أن "هذا العمل الهمجي يستحقّ الإدانة بأشد العبارات. لن يمر بلا رد".