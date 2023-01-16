تظاهر نشطاء جماعات الرفق بالحيوان في العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجًا على صناعة الفراء في البلاد. وقال خايمي بوسادا، منسق منظمة "أنيما-ناتورليس": " في شهر يناير- كانون الثاني، يسجل ارتفاع نسبة قتل الحيوانات من أجل استخدام فروها في صناعة المعاطف، وهذا يعني أنه خلال هذا الشهر يتم جمع معظم معاطف الفرو لبيعها على مدار العام، لذلك نظم هذا الاحتجاج للتوعية بأنه ينبغي وضع حد لمعاناة هذه الحيوانات". وقد تجمع النشطاء عراة في حلقة، ولطخوا أجسادهم بطلاء أحمر كرمز للدم، تعبيرا عن القسوة التي تتعرض لها الحيوانات، إذ يتم سلخ بعضها حية (قبل أن تكون فقدت الحياة تماما)، أو صعقها، أو وضعها في غرف الغاز، دون تركها وقتا كافيا حتى تموت.

تظاهر نشطاء جماعات الرفق بالحيوان في العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجًا على صناعة الفراء في البلاد. وقال خايمي بوسادا، منسق منظمة "أنيما-ناتورليس": " في شهر يناير- كانون الثاني، يسجل ارتفاع نسبة قتل الحيوانات من أجل استخدام فروها في صناعة المعاطف، وهذا يعني أنه خلال هذا الشهر يتم جمع معظم معاطف الفرو لبيعها على مدار العام، لذلك نظم هذا الاحتجاج للتوعية بأنه ينبغي وضع حد لمعاناة هذه الحيوانات". وقد تجمع النشطاء عراة في حلقة، ولطخوا أجسادهم بطلاء أحمر كرمز للدم، تعبيرا عن القسوة التي تتعرض لها الحيوانات، إذ يتم سلخ بعضها حية (قبل أن تكون فقدت الحياة تماما)، أو صعقها، أو وضعها في غرف الغاز، دون تركها وقتا كافيا حتى تموت.