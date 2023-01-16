واصلت فرق الإنقاذ الأوكرانية يوم الأحد محاولة العثور على ناجين بين أنقاض مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا، تعرّض السبت لضربة روسية، أدّت إلى مقتل 30 شخصاً على الأقلّ، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقالت مستشارة رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك، ناتاليا باباتشينكو للتلفزيون الوطني الأحد: "حتى الآن، حصد هجوم العدو 30 شخصا، ولا يزال بين 30 و40 شخصًا تحت الأنقاض". وبحسب الإدارة العسكرية، فقد أُصيب أكثر من 70 شخصًا بينهم 12 بجروح بالغة. وواصل مسعفون بحثهم بين أنقاض المبنى خلال الليل، وقد تمكن هؤلاء من انتشال نحو 40 ناجياً من تحت الانقاض.

واصلت فرق الإنقاذ الأوكرانية يوم الأحد محاولة العثور على ناجين بين أنقاض مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا، تعرّض السبت لضربة روسية، أدّت إلى مقتل 30 شخصاً على الأقلّ، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقالت مستشارة رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دنيبروبتروفسك، ناتاليا باباتشينكو للتلفزيون الوطني الأحد: "حتى الآن، حصد هجوم العدو 30 شخصا، ولا يزال بين 30 و40 شخصًا تحت الأنقاض". وبحسب الإدارة العسكرية، فقد أُصيب أكثر من 70 شخصًا بينهم 12 بجروح بالغة. وواصل مسعفون بحثهم بين أنقاض المبنى خلال الليل، وقد تمكن هؤلاء من انتشال نحو 40 ناجياً من تحت الانقاض.