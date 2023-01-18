شق المزارعون البيروفيون طريقهم إلى العاصمة ليما للمشاركة في مظاهرة جديدة ضد الرئيسة دينا بولوارتي، على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وأوقفت قوات الأمن جموع المتظاهرين الذين سافروا من المرتفعات الجنوبية في هوماي، منطقة إيكا، بسبب اكتشاف مخالفات في وثائق السيارة التي تقلهم.

وقال أحد المتظاهرين: "لن نستسلم، سنصل إلى هناك مهما حدث". وتستعدّ العاصمة البيروفية لتظاهرة جديدة ضد الرئيسة بولوراتي مع بدء آلاف المتظاهرين يحتشدون في ليما وسط حركة احتجاج دامية اندلعت منذ أسابيع. وبدأ متظاهرون من جميع أنحاء البلاد التوجه إلى ليما خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لمواصلة الضغط على السلطات.