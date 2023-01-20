صمم مهندس زراعي أرجنتيني يدعى كارلوس فاريشيلي، صورة النجم ليونيل ميسي في حقل ذرة في إقليم كوردوبا وعلى مساحة 14.7 هكتار. باستخدام الزراعة الدقيقة.

ويمكن رؤية الصورة من الأعلى حيث شارك في زراعتها بعض المزارعين تكريما لنجم كرة القدم.