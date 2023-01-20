فيضانات في منطقة سجينيكا في صربيا بعد تضخم نهر جرابوفيكا بسبب الأمطار الغزيرة. الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2023
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الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات جنوب صربيا

شهدت منطقة سجينيكا في صربيا، هذا الأسبوع، فيضانات عارمة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تضخم نهر جرابوفيكا. وتم إجلاء السكان من منازلهم هذا الأربعاء، حيث  تسببت مياه الفيضانات في خسائر كبيرة في مدن متعددة جنوب البلاد.

شهدت منطقة سجينيكا في صربيا، هذا الأسبوع، فيضانات عارمة، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تضخم نهر جرابوفيكا. وتم إجلاء السكان من منازلهم هذا الأربعاء، حيث  تسببت مياه الفيضانات في خسائر كبيرة في مدن متعددة جنوب البلاد.

عملت خدمات الطوارئ على تعزيز حواجز الفيضانات هناك. وقال المسؤول المحلي منيب موجاجيتش إن عائلة واحدة تم إجلاؤها من ممتلكاتها.

وحذر المسؤولون من توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة. كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في بلدة بريجيبولي الجنوبية الغربية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر ليم.

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