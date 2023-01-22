إعادة تمثيل الحرب الأنجلو-زولو بين الإمبراطورية البريطانية ومملكة الزولو.
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شاهد: الزولو يعيدون تمثيل معركة انتصر فيها شعبهم على البريطانيين قبل 144 عامًا

شارك الآلاف من رجال الزولو، في إعادة تمثيل معركة إيساندلوانا. كانت المعركة هي الاشتباك الأول في الحرب الإنجليزية-الزولوية في 22 كانون الثاني/ يناير 1879. ولا تزال أكبر انتصار في التاريخ العسكري لأمة الزولو، وواحدة من أكبر الهزائم لبريطانيا.

شارك الآلاف من رجال الزولو، في إعادة تمثيل معركة إيساندلوانا. كانت المعركة هي الاشتباك الأول في الحرب الإنجليزية-الزولوية في 22 كانون الثاني/ يناير 1879. ولا تزال أكبر انتصار في التاريخ العسكري لأمة الزولو، وواحدة من أكبر الهزائم لبريطانيا.

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