تم افتتاح فندق "أتلانتس ذا رويال" بدبي، الذي وصف بأنه أكثر المنتجعات فخامة في العالم. وتوافد النجوم والمشاهير لقضاء عطلة نهاية أسبوع حصرية وحضور أول عرض فني للمغنية العالمية بيونسيه الحائزة على جائزة غرامي 28 مرة منذ آخر حفل لها في العام 2018. وقد ترددت أنباء عن تلقي بيونسيه لمبلغ 22 مليون يورو مقابل مشاركتها في حفل افتتاح الفندق. وكان من بين الحاضرين جاي زي وكيندال جينر وريبيل ويلسون ونجم "وان دايركشن" السابق ليام باين. كما تضمنت الاحتفالات عرضًا ضخمًا للألعاب النارية ووجبات عشاء أعدها طهاة عالميون بما في ذلك نوبو ماتسوهيسا وميش تورنر وخوسيه أندريس.

تم افتتاح فندق "أتلانتس ذا رويال" بدبي، الذي وصف بأنه أكثر المنتجعات فخامة في العالم. وتوافد النجوم والمشاهير لقضاء عطلة نهاية أسبوع حصرية وحضور أول عرض فني للمغنية العالمية بيونسيه الحائزة على جائزة غرامي 28 مرة منذ آخر حفل لها في العام 2018. وقد ترددت أنباء عن تلقي بيونسيه لمبلغ 22 مليون يورو مقابل مشاركتها في حفل افتتاح الفندق. وكان من بين الحاضرين جاي زي وكيندال جينر وريبيل ويلسون ونجم "وان دايركشن" السابق ليام باين. كما تضمنت الاحتفالات عرضًا ضخمًا للألعاب النارية ووجبات عشاء أعدها طهاة عالميون بما في ذلك نوبو ماتسوهيسا وميش تورنر وخوسيه أندريس.