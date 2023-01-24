سجلت مدينة موخه الواقعة في أقصى شمال الصين رقماً قياسياً جديداً بانخفاض درجات الحرارة، بانخفاضها إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر. محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 52.3 درجة مئوية.

الرقم القياسي لأبرد درجة حرارة منذ عام 1969 في تاريخ البلاد سجل يوم الأحد في المدينة التابعة إلى مقاطعة هيلونغجيانغ، لتكون أدنى درجة حرارة سجلها نظام الأرصاد الجوية الصيني على الإطلاق.

وفي اليابان حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء بأبرد كتلة هوائية لهذا الموسم، فقد حذر مسؤولو الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عقد في جميع أنحاء البلاد، مما سيؤثر على حركة النقل إضافة إلى احتمال تجمد المياه داخل الأنابيب، ونصحت السلطات السكان بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة.