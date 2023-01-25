استنادًا إلى التصميم الأصلي لدب برلينالة عام 1955، يقوم مسبك ألماني بصنع جوائز الدب الكلاسيكية التي مُنحت في مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل افتتاحه في فبراير- شباط المقبل. يصنف مهرجان برلينالة الثالث والسبعين، الذي سيستمر من 16 إلى 26 فبراير- شباط، مع مهرجان كان والبندقية من بين أكبر ثلاثة مهرجانات سينمائية في أوروبا، ويعد بمثابة منصة انطلاق سنوية مبكرة لهذه الصناعة.

استنادًا إلى التصميم الأصلي لدب برلينالة عام 1955، يقوم مسبك ألماني بصنع جوائز الدب الكلاسيكية التي مُنحت في مهرجان برلين السينمائي الدولي قبل افتتاحه في فبراير- شباط المقبل. يصنف مهرجان برلينالة الثالث والسبعين، الذي سيستمر من 16 إلى 26 فبراير- شباط، مع مهرجان كان والبندقية من بين أكبر ثلاثة مهرجانات سينمائية في أوروبا، ويعد بمثابة منصة انطلاق سنوية مبكرة لهذه الصناعة.