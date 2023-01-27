استعرضت الهند الخميس قوتها العسكرية بالدبابات والطائرات المقاتلة في قلب نيودلهي للاحتفال بيوم الجمهورية السنوي. العرض السنوي عبارة عن مشاهد مُصممة بإحكام تضم مجموعة من الأعمال المثيرة للدراجات النارية والرقص التقليدي واستعراض الجنود على ظهور الجمال في وقت تواجه فيه القوة الآسيوية الناشئة تحديات أمنية مرهقة.

يصادف يوم الجمهورية اعتماد دستور ما بعد الاستقلال في الهند، واحتفالات الخميس تعتبر الأحدث ضمن عدة احتفالات لإحياء الذكرى الـ 75 عامًا لنهاية حكم الاستعمار البريطاني. لأول مرة، أقيم العرض في شارع يعود إلى الحقبة الاستعمارية تم تجديده خصيصا للاحتفال. ويضم الشارع أهم المباني الحكومية في البلاد. أشرفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية بشكل مباشر على أعمال التجديد التي استغرقت سنوات.