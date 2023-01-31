خرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع الميناء القديم في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا الثلاثاء للمرة الثانية خلال شهر ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً عوضاً عن 62. التظاهرة جاءت جزءاً من مظاهرات على صعيد فرنسا ضد المقترحات التي يعتبرها العديد من العمال غير عادلة. وتدعم الأحزاب اليسارية الرئيسية في فرنسا المضربين.

خرج مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع الميناء القديم في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا الثلاثاء للمرة الثانية خلال شهر ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً عوضاً عن 62. التظاهرة جاءت جزءاً من مظاهرات على صعيد فرنسا ضد المقترحات التي يعتبرها العديد من العمال غير عادلة. وتدعم الأحزاب اليسارية الرئيسية في فرنسا المضربين.