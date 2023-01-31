وصل البابا فرنسيس الثلاثاء إلى كينشاسا في زيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد أعمال عنف، تمثل المحطة الأولى في جولة ستقوده أيضاً إلى جنوب السودان.

في منتصف النهار، بدأ عدد من سكان كينشاسا في التجمع أمام المطار، ومع مرور الوقت ازدادت أعدادهم بشكل كثيف وسط أجواء من الحماسة لرؤيته في سيارته الخاصة التي ستقوده إلى وسط المدينة على بعد حوالى 25 كيلومتراً.

وقالت ماغي كايمبي الثلاثينية لفرانس برس "لم أرغب في تفويت هذه الفرصة لرؤيته وجها لوجه". وأضافت "أنه يبشر دائماً بالسلام أينما ذهب، ونحن بأمس الحاجة إلى السلام".

تم تأجيل هذه الزيارة التي كانت مقررة أصلا في تموز/يوليو 2022، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها البابا البالغ من العمر 86 عاماً والذي يتنقل بكرسي متحرك، وأيضاً بسبب المخاطر الأمنية في غوما شمال شرق البلاد، وهي المحطة التي تم الغاؤها.