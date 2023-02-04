وجه البابا فرنسيس نداءً قويًا السبت في جوبا لقادة جنوب السودان، من أجل إعادة "الكرامة" للنازحين، مجدّدًا دعوته لإرساء السلام في بلد تقسّمه الصراعات على السلطة ويعاني الفقر المدقع.

وقال الحبر الأعظم خلال لقاء مع نازحين داخل البلاد في اليوم الثاني من زيارته "أجدد بكل قوّتي ومن كلّ قلبي ندائي لوقف كل صراع وأن يعود الجميع بجدية إلى عملية السلام حتى ينتهي العنف ويستطيع الناس أن يعاودوا العيش بكرامة".

وشدد أمام 2500 شخص، على أن "لا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك: إذ إن عددًا هائلًا من الأطفال ولدوا في السنوات الأخيرة لم يعرفوا سوى واقع مخيّمات النازحين ونسوا أجواء البيت وفقدوا ارتباطهم بوطنهم الأم وبجذورهم وتقاليدهم".