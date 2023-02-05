وصل البابا فرنسيس الجمعة إلى جوبا، في زيارة هي الأولى لجنوب السودان تستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى الدعوة للسلام والمصالحة في الدولة، التي عانت من حرب أهلية عنيفة وتعتبر من أفقر بلدان العالم. ورحلة "الحج من أجل السلام" هي الأولى لحبر أعظم لدولة جنوب السودان ذات الغالبية المسيحية منذ استقلالها عن السودان ذي الغالبية المسلمة في 2011 بعد عقود من النزاع.

واصطف آلاف الأشخاص، بعضهم حاملين الأعلام والأغصان، على الطريق الذي يربط مطار جوبا بوسط المدينة. والتقي البابا فرنسيس السبت نازحين داخلياً في جنوب السودان، بعدما حضّ قادته على "انطلاقة جديدة" من أجل السلام في بلد تقسّمه الصراعات على السلطة والفقر المدقع.

ورغم اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه عام 2018، لاتزال البلاد تشهد أعمال عنف تشنّها مليشيات محلية مسلّحة ومجموعات إثنية متنافسة، وهناك 2.2 مليون نازح داخلياً بسبب النزاعات والفيضانات، وفقاً للأرقام الأخيرة التي نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".