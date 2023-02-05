احتفل المشاركون في النسخة ال29 من مهرجان "جامبوريه" لموسيقى الروك أند رول في شوارع مدينة توريمولينوس في إسبانيا.

ويشارك في المهرجان زوار من عدة دول مثل نيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.