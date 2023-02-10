أقيمت مئات الخيام في ملعب سوبات 12 في مدينة كهرمان ماراس التركية على بعد 75 كيلومترًا شمال غازي عنتاب لاستقبال المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا وشمال سوريا.

وقد قامت المنظمات المحلية والدولية والحكومة التركية بتوزيع وجبات ساخنة وبطانيات، ولكنها ما زالت تكافح لتلبية الحاجيات الأساسية للعديد من المحتاجين. وروى السكان اللحظات المأساوية التي عاشوها منذ الزلزال.

ونفذت أطقم الطوارئ سلسلة من عمليات الإنقاذ الدراماتيكية في تركيا يوم الجمعة، وتمّ سحب العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من وقوع زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل أكثر من 22 ألف شخص.