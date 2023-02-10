يطلب رجال الإنقاذ في نورداغي التركية (غازي عنتاب) من أصحاب السيارات إطفاء محركاتها ويطلبون من الناس التزام الهدوء للاستماع إلى إشارات الحياة تحت أنقاض مبنى منهار في.

وأعاق البرد القارس عملية البحث المستمرة منذ أربعة أيام لآلاف المباني المدمرة، وهدد حياة العديد من ضحايا الزلزال الذين بقيوا من دون مأوى ومن دون مياه وطعام أحياناً.

وتضاءلت فرص العثور على ناجين بعد مرور 72 ساعة التي يعتبرها الخبراء الفترة الأكثر احتمالاً لإنقاذ الأرواح. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر بينما كان الناس ينامون في وقت مبكر من يوم الإثنين في منطقة عانى فيها الكثيرون بالفعل من الخسائر والنزوح بسبب الحرب الأهلية في سوريا.