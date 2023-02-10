لا تزال أعدادٌ كبيرة من جثامين ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري، داخل أكياس أو ملفوفة بالبطاطين داخل مشارح المشافي وفي شاحنات مبردة، بانتظر التعرّف على هويات أصحابها.

وتقول إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن الضحايا الذين لا يمكن تحديد هويتهم سيتم دفنهم في غضون خمسة أيام، تماشيا مع طقوس الشريعة وعملا بمبدأ إكرام الميّت دفنه حسب الأعراف الإسلامية .

الوكالة التركية ذكرت في بيان صدر يوم أمس الأربعاء أنه سيتم دفن الضحايا المجهولين بعد خضوعهم لاختبارات الحمض النووي وبصمات الأصابع وتصويرهم للتعرف عليهم في المستقبل.