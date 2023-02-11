أعرب سكان مدينة أديامان التركية عن حزنهم جراء فقدانهم لأهاليهم في الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا ومناطق من شمال سوريا، ولم تخفِ العائلات تأثرها خلال مراسم دفن الضحايا. واستمر وصول الجثث للمقبرة في ضواحي المدينة حيث شوهد أفراد الأسر الحزينة وهم يبكون بجوار النعوش أثناء مواراتها الثرى.

وتعد أديامان واحدة من عدة مدن جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الاثنين ولا زالت تعاني من التوابع القوية للكارثة. وأظهرت لقطات مصورة المباني وقد تحولت إلى ركام.

في المجموع، أثرت الكارثة على منطقة يقطنها 13.5 مليون شخص في تركيا وعدد غير معروف من السكان في سوريا وتمتد لمسافة أبعد من المسافة من لندن إلى باريس أو من بوسطن إلى فيلادلفيا.